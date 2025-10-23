Dumb Ways to Die kommt auf PC und Konsole mit dem albernen Partyspiel Dumb Ways to Party

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase 2025 hat Entwickler PlaySide Studios bekannt gegeben, dass er die Dumb Ways to Die -Serie im Jahr 2026 auf PC und Konsolen bringen wird. Dies wird in Form eines neuen Teils geschehen, der als Dumb Ways to Party bekannt ist, und ja, dies wird ein exzentrisches und albernes Partyspiel sein, das als verrückte Spielshow gerahmt ist.

In dem Titel kämpfen bis zu vier Spieler in einer Reihe von 40 Minispielen gegeneinander, in denen es darum geht, sich gegenseitig zu besiegen. Dies wird entweder im Online-Mehrspielermodus oder im Couch-Koop möglich sein, und die Action wird das Spielen mit einigen Seriensymbolen wie Numpty, Botch und Clod unterstützen. Das Spiel ist in einer 3D-Manier mit dem Grafikstil Dumb Ways to Die aufgebaut, und uns wurde gesagt, dass die Dinge durch die Einführung unvorhersehbarer Gegenstände noch hektischer werden.

Dumb Ways to Party hat kein Startdatum nach 2026, aber wir wissen, dass es auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 und 2 erscheinen wird. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.