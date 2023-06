Dumb Money-Trailer zeigt den GameStop-Aktienskandal in seiner ganzen Pracht

Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Welt der Aktien ins Chaos gestürzt, als die Reddit-Community auf r/wallstreetbets beschloss, GameStop-Aktien zu manipulieren und sie sozusagen auf den Mond zu schicken.

Eine Verfilmung dieses relativ verrückten Moments in der Handelsgeschichte wird gemacht, mit Paul Dano in der Hauptrolle als YouTuber, der alles ins Rollen brachte. Der erste Trailer von Dumb Money schafft es, die Heiterkeit und den Ernst der Situation einzufangen, die sich entfaltete, als die Aktien von GameStop nicht wie erwartet abstürzten.

Der Film wird am 22. September 2023 in die Kinos kommen und mit Seth Rogen, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio und vielen weiteren bekannten Schauspielern besetzt sein. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr Dumb Money sehen werdet.