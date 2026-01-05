Herzog von Marlborough erscheint vor Gericht wegen Würgevorwürfen gegen seine Frau

HQ

Der Herzog von Marlborough erschien vor einem Magistratsgericht und signalisierte seine Absicht, sich in mehreren Fällen der vorsätzlichen Strangulation mit seiner entfremdeten Ehefrau auf nicht schuldig zu bekennen.

Charles James Spencer-Churchill, 70, wird wegen drei separaten Vorfällen beschuldigt, die Edla Marlborough, 57, betreffen und angeblich zwischen November 2022 und Januar 2024 stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft teilte dem High Wycombe Magistrates Court mit, dass die Vorfälle auf Auseinandersetzungen folgten und körperliche Übergriffe beinhalteten, bei denen der Herzog angeblich seine Hände um den Hals seiner Frau gelegt habe.

Blenheim Palace in Oxfordshire // Shutterstock

Der erste Vorwurf bezieht sich auf November 2022, als dem Gericht mitgeteilt wurde, dass Spencer-Churchill Edla Marlborough während eines Streits in ihrem Garten mehrfach geschlagen habe, bevor er sie erwürgte. Weitere Anklagen ergeben sich aus Vorfällen im April 2023 und Januar 2024, darunter Behauptungen, sie sei in einem Waschraum angegriffen, später auf ein Bett gestoßen und erwürgt worden.

Am Montag erschien der Herzog vor der Anklagebank, bestätigte seinen Namen und sein Geburtsdatum und gab seine Adresse als Blenheim Palace in Oxfordshire an. Er plädierte auf nicht schuldig in allen drei Anklagepunkten und erhielt eine bedingte Kaution vor einer weiteren Anhörung am Oxford Crown Court am 5. Februar, bei der formelle Plädoyer abgegeben werden.

Spencer-Churchill, der den Titel 2014 erbte, heiratete 2002 Edla, und das Paar trennte sich im letzten Jahr. Blenheim Palace, das Familienhaus und Geburtsort von Winston Churchill, gehört einer wohltätigen Stiftung und nicht persönlich dem Herzog.