Duck Detective, der vielleicht größte Verbrechensbekämpfer der Welt, kehrt nächsten Monat mit dem neuen Abenteuer Duck Detective: The Ghost of Glamping auf unsere Konsolen und PCs zurück.

Duck Detective kämpft gegen seine Brotsucht und das Bedauern, dass ihn eine gescheiterte Ehe heimgesucht hat, und muss auch einen Fall aufspüren, in den möglicherweise echte Geister verwickelt sind. Wie im vorherigen Spiel Duck Detective: The Secret Salami kannst du in The Ghost of Glamping Umgebungen untersuchen, Verdächtige befragen und die Wahrheit über dieses gruselige Szenario herausfinden.

Außerdem wird Duck Detective in diesem neuen Fall von einem neuen Partner unterstützt, der ihnen bei der Lösung des Falls hilft. Schaut euch im Trailer unten einen kurzen Blick darauf an, was Duck Detective: The Ghost of Glamping zu bieten hat:

Duck Detective: The Ghost of Glamping erscheint am 22. Mai für Xbox, PS5, Nintendo Switch und PC.