Duck Detective-Entwickler kehrt 2026 mit dem von Knives Out inspirierten Mystery-Thriller namens Apple Crumble zurück

Wenn Sie die Duck Detective-Titel gespielt haben, sind Sie mit der Arbeit des Entwicklers Happy Broccoli Games mehr als vertraut, der ein Talent für solche Projekte gezeigt hat. Im Rahmen der Day of the Devs-Präsentation nach dem Summer Game Fest ist das Team gerade aufgetaucht, um einen Blick auf ihren nächsten Titel zu präsentieren – ein Spiel, das einzigartig für die Duck Detective-Saga ist, aber dennoch einen vertrauten Ton und ein vertrautes Thema hat.

Das Projekt heißt Apple Crumble und ist ein Mystery-Thriller, der die Spieler dazu auffordert, eine Reihe verwirrender Situationen zu lösen, um die Identität der Person zu erfahren, die aktiv versucht, ihre Großmutter zu ermorden. Wie schrecklich!

Mit vollständig synchronisiertem Dialog und inspiriert von Knives Out bietet das Spiel eine Gruppe von Verdächtigen, bei denen du herausfinden musst, wer der wahre Täter hinter dem Mordkomplott ist, darunter deine Mutter, dein Onkel, deine Großmutter selbst, ein seltsamer und ungewöhnlicher Mann in deinem Schlafzimmer und sogar... dich selbst.

Happy Broccoli behauptet, Apple Crumble werde etwa 60 bis 90 Minuten dauern und später in diesem Jahr auf PC und Mac erscheinen. Wir kennen das genaue Startdatum noch nicht, aber unten sehen Sie den Ankündigungstrailer und einige Bilder.