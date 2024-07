Duchess bietet jede Menge Action zum Thema Rache

Wenn du knallharte Rache-Action stehst, wie sie in den 80er und 90er Jahren so beliebt war, dann hat Saban Films vielleicht etwas für dich. Sie bringen Regisseur Neil Marshalls (The Decent, Centurion) kommenden Duchess heraus, in dem eine Frau in die Unterwelt hineingezogen wird, aber natürlich laufen die Dinge nicht wie erwartet und es muss Rache genommen werden.

Diese Rache scheint in einem mehr als respektablen Ballett der Gewalt zu münden, das durch eine hohe Anzahl von Toten ergänzt wird, und Duchess feiert am 9. August Premiere. Schauen Sie sich den Trailer unten an.