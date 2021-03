Dubai-Mission in Hitman 3 können gerade alle ausprobieren

You're watching Werben

IO Interactive will neue Spieler auf den Geschmack ihrer Hitman-Actionspiele bringen und deshalb haben sie heute ein sogenanntes "Free Starter Pack" für Hitman 3 veröffentlicht. Damit seid ihr in der Lage, verschiedene Inhalte aus dem neuesten Teil der World-of-Assassination-Trilogie zu spielen. Bis zum 5. April ist das Eröffnungs-Level von Hitman 3 in Dubai am Start, anschließend werden die Missionen ausgewechselt. Dann erhaltet ihr Zugriff auf andere Standorte, schwer fassbare Ziele oder eine andere Beschäftigung. Die erste Mission aus Hitman 2 in Neuseeland ist derzeit ebenfalls verfügbar.

Quelle: IOI