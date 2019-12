Dualshock-5-Controller verleiht Spielen laut Sony-Chef ein neues Spielgefühl

Microsofts neuer Xbox-One-Elite-Controller hat vibrierende Trigger und die Joy-Cons der Nintendo Switch nutzen ebenfalls ein patentiertes HD-Rumble-Feature, das das Spielerlebnis in den Augen des Herstellers sehr eigen werden lässt. Doch wie sieht es an dieser Front eigentlich bei Sony aus?

Einige Informationen über ihre kommende Konsole und den dazugehörigen Controller haben wir bereits erhalten. Bekannt ist, dass der Sony-Controller (wir gehen davon aus, dass das Eingabegerät der Playstation 5 Dualshock 5 heißen wird, immerhin sieht das Gadget dem Vorgänger offenbar sehr ähnlich) mit seiner Vibration detaillierteres haptisches Feedback wiedergeben können soll.

In den Augen von Sony wird das tatsächlich dazu beitragen, dass unser Spielerlebnis verbessert wird. In einem Interview mit der Weekly Famitsu sagte der Playstation-Chef Jim Ryan: "Ich habe es selbst in einer Testversion von Gran Turismo Sport ausprobiert. Ich war sehr überrascht über das Spielgefühl, das sich von dem aktuellen Dualshock 4 unterscheidet. Das ist ein vielversprechendes Feature, natürlich in Verbindung mit der verbesserten Grafik [im Vergleich zur] PS4. Ich denke, ihr werdet das als eine großartige Entwicklung des Spielerlebnisses erleben."

Ist euch die Vibration so wichtig?

