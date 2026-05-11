Dua Lipa verklagt Samsung, weil sie ihr Abbild ohne Erlaubnis verwendet haben

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Dua Lipa führt Krieg gegen den Technologieriesen Samsung, da der Popstar offiziell eine Klage über 15 Millionen Dollar gegen das Unternehmen eingereicht hat, weil es angeblich ihr Abbild und Bild ohne ihre Erlaubnis für die Verpackung der Fernseher verwendet hat.

Laut BBC News behauptet Lipa, dass Samsung ein Bild ihres Gesichts ohne Genehmigung für TV-Modelle verwendet habe, die in den gesamten Vereinigten Staaten verkauft wurden. In der Einreichung wird behauptet, die Verpackung sei "darauf ausgelegt, den hart erarbeiteten Erfolg von Frau Lipa bei der Promotion und dem Verkauf von Samsungs Produkten unangemessen auszunutzen."

Samsung hat sich zur Klage noch nicht geäußert, aber die Einreichung wurde dem US-Bezirksgericht für den Central District of California vorgelegt. Es wird behauptet, dass das verwendete Bild eines von der Austin City Limits Festival-Performance des Sängers 2024 stammt, für die Lipa das Urheberrecht besitzt. Es heißt außerdem, dass das Rechtsteam von Lipa routinemäßig Samsung kontaktiert hat, um dieses Problem zu klären, jedoch ohne Erfolg.