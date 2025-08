Dua Lipa erhält die kosovarische Staatsbürgerschaft

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kosovo. Obwohl Dua Lipa in London in Großbritannien geboren und aufgewachsen ist, hat sie sehr klare Verbindungen zu den beiden südosteuropäischen Ländern Albanien und Kosovo. Die Eltern der Musikerin stammen aus den jeweiligen Ländern und auch sie verbrachte einen Teil ihrer Jugend in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

Vor kurzem hat die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani einen Schritt unternommen, um Lipa die Staatsbürgerschaft des Landes zu verleihen. Der Politiker sieht die Sängerin als "eine der wichtigsten kulturellen und künstlerischen Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Landes".

Als Lipa über diese Ehre sprach, kommentierte sie (laut The Guardian), in dem sie sagte: "Ich bin so dankbar, dass unsere Präsidentin Vjosa Osmani meine kosovarische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat."

Lipa ist zu einem der größten Popstars der Welt geworden, mit mehreren Nr. 1-Singles und -Alben und einem Headliner-Act auf vielen Konzerten und Festivals.