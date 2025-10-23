Du wirst zum Helden des Alltags in Bus Bound

Auch wenn wir während unserer kurzen Zeit mit Bus Bound sicherlich nicht als Busfahrer-Helden gelten konnten, wird aus dem kommenden Simulator von Stillalive Studios deutlich, dass ihr für die Einwohner von Emberville als lokale Helden angesehen werden werdet.

Als wir vor einiger Zeit die Gelegenheit hatten, uns mit Lead Designer Marlon Franz auf der Gamescom zusammenzusetzen, fragten wir nach den Zielen des Spiels und wie wir versuchen sollten, ein Community-Lead für die Stadt Emberville zu sein. "Der ursprüngliche Titel oder wie ein Arbeitstitel davon in der Konzeptionsphase vor einigen Jahren war Everyday Hero. Das ist in etwa das, was wir anstreben", erklärte Franz. "Ja, wir werden die Geschichte erzählen, wie ein ganz normaler Mensch in die Fußstapfen dieser Person treten und die Stadt verändern kann."

Ein Busheld zu sein bedeutet, dass man sich auf der Straße benehmen muss, was wir in unserer Gameplay-Demo schnell herausgefunden haben. "Wenn man schnell über eine Geschwindigkeitsbegrenzung fährt, schlecht an der Haltestelle hält, werden die Leute etwas verärgert sein, und das verlangsamt irgendwie den Fortschritt" sagte Franz. "Umgekehrt, wenn man sich gut verhält, sicher fährt, sich um seine Fahrgäste kümmert, sich nach Verkehr umsieht, dann hat man eine reibungslose Fahrt und kommt viel schneller voran."

Schaut euch unser vollständiges Interview für alles, was mit Bussimulatoren zu tun hat, und einen Rückblick auf unser Fahrverhalten im vollständigen Interview unten an: