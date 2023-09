"Du wirst Spaß daran haben, jeden Hinweis zu suchen und zu finden" in Agatha Christie - Murder on the Orient Express

HQ

Die berühmtesten Forscher der Literatur scheinen in unserer Zeit ein neues goldenes Zeitalter zu erleben. Während Sherlock Holmes in Sherlock Holmes The Awakened des ukrainischen Studios Frogwares darum kämpft, angesichts von Lovecrafts Schrecken seinen Verstand zu bewahren, kehrt der charmante belgische Detektiv mit dem unverwechselbaren Schnurrbart Hercule Poirot mit einem etwas anderen Abenteuer zu Videospielen zurück, als wir es gewohnt sind, und das liegt daran, dass Agatha Christie - Murder on the Orient Express spielt nicht im frühen 20. Jahrhundert, sondern in der Mitte des Jahres 2023. Und es gibt ein neues Verbrechen auf dem berühmten Orient Express zu lösen.

Diese Neuverfilmung der vielleicht berühmtesten und bekanntesten Geschichte (teils dank Sidney Lumets Verfilmung von 1974, teils dank Kenneth Brannaghs moderneren Filmen) folgt der Prämisse, einen Mord in dem Zug zu untersuchen, der halb Asien durchquert, führt aber hier und da ein paar Änderungen ein, um der Erfahrung einen eigenen Charakter zu verleihen und sich von Vergleichen mit anderen Ermittlungs- und Deduktionstiteln zu entfernen. wie uns unsere Kollegin Rebeca erzählte, nachdem sie das Spiel auf der Gamescom 2023 getestet hatte.

"Was ich an dieser Art von Spielen am ärgerlichsten finde, und wie ich schon sagte, okay, ist, dass die Erkundung selbst und die Mechanik der Beweisfindung in bestimmten Spielen öfter etwas rau ist, als ich zugeben wollte. Aber ich muss zugeben, dass mich dieser Titel in diesem Fall sehr überrascht hat, denn das passiert nicht, das ist nicht oft passiert. Nun, nicht viel, das ist im Allgemeinen nicht passiert.

"Das Spiel und die Mechanik ließen mich die Erkundung perfekt genießen und ließen mich so in die Geschichte eintauchen. Ich wollte wirklich weiter nach Beweisen suchen, nach Dingen, die manchmal nicht passieren in diesen Spielen, in denen es sich ein bisschen unbeholfen anfühlt. Also los geht's."

In dem Maße, wie die Erkundung und die Suche nach Beweisen für den Spieler erträglicher und komfortabler wurden, wuchs auch das Gefühl des Fortschritts in dem Fall, unterstützt durch eine Performance, die ihn flüssig macht. "Es funktioniert perfekt, super flüssig, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, und man kann es mit seiner Familie spielen, um, ich weiß nicht, zu versuchen, Hinweise zu finden und aufzudecken und den Mörder zu finden, das Geheimnis herauszufinden und mit einem Freund oder alleine, wenn man einfach nur ein wirklich cooles, mysteriöses Abenteuer genießen möchte."

Agatha Christie - Murder on the Orient Express erscheint am 20. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch.