"Du wirst Parkour spüren" in Assassin's Creed Mirage mit OWO haptische Weste, weitere Spiele-Bundles werden in Kürze enthüllt

Nachdem wir sie lange vor der Veröffentlichung in einem frühen Prototyp ausprobiert hatten, haben wir bei Gamereactor die Entwicklung der haptischen Weste von OWO Game genau verfolgt, da sie auf ziemlich cooler Technologie basiert, die das kombiniert, was wir am meisten lieben: Gaming, Ausrüstung und Unterhaltung. Neulich sahen wir auf der Gamescom Leute, die das Endprodukt testeten, das brandneue Assassin's Creed Mirage Gold-Weiß-Design des Gadgets, und Sheyna Garicano, die sich freute, unsere Fragen zum Stand des Produkts zu beantworten.

"Wie Sie wissen, sind wir mit allen Plattformen kompatibel, daher ist VR selbst eine sehr immersive Plattform", erinnert sich der Kommunikationsleiter in dem Video, "aber wir können jede Plattform verwenden, um diese Empfindungen zu erzeugen, und der Flachbildschirm auf PC/Konsole ist auch sehr immersiv, also [in Assassin's Creed Mirage] Sie werden in der Lage sein, Stöße zu spüren, Sie werden in der Lage sein, einen Kampf oder Parkour zu spüren, im Grunde alles, jede Aktion im Spiel wird Empfindungen beinhalten".

Anscheinend wird der Hersteller neben dem AC Mirage-Bundle, das in nur einem Monat veröffentlicht wird, bald andere ähnliche spielgebundene Packs/Designs ankündigen, auch wenn noch nicht klar ist, ob sie auch Teil der kürzlich angekündigten Partnerschaft mit Ubisoft sein werden.

"Es wird sehr, sehr bald weitere Spiele geben, keine Sorge, ihr werdet es wissen", neckt Garicano, "und ich kann nicht viel mehr sagen, weil alles unter Vertraulichkeit steht, aber es wird Spiele geben, es wird Spiele mit Bundles geben und ich kann nicht viel mehr sagen (lacht)".

"Wir haben das Design komplett verändert", fährt sie fort und vergleicht die endgültige Haut mit dem Prototyp, den wir damals getragen haben. "Dies ist eine Founder Edition, aber wir werden noch mehr Designs herausbringen. Wir werden demnächst das schwarze Design herausbringen und wir haben auch unser AC Mirage-Design (...). Was wir vor allem reduziert haben, ist der Akku und das Kommunikationsgerät. Es war, glaube ich, in zwei Teile geteilt, als du kamst, wir hatten zuerst einen großen weißen Block, dann hatten wir sie in zwei Teile geteilt. Jetzt haben wir gerade ein Gerät entwickelt, das sehr klein und einfach zu handhaben ist, und man kann es einfach in die Tasche stecken."

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr über die eigenständigen OWO Sleeves zu erfahren, die mit dem diesjährigen CES Innovation Award ausgezeichnet wurden, über die OWO App und ihre Kalibrierungsoptionen oder über die Overwolf OWO Connect App für spielspezifische Mods.

Sie können den OWO-Skin auf der offiziellen Website in "Größen von 2XS bis 4XL" bestellen.