Du wirst nie erraten, dass Jason Isaacs den nächsten Lucius Malfoy-Darsteller gewählt hat

HQ

Da die Arbeit an derHarry Potter TV kommenden HBO-Serie stetig voranschreitet, haben die Fans ihre idealen Besetzungsentscheidungen für viele der jeweiligen Charaktere geteilt, und viele der Ex-Stars wurden auch nach Ideen gefragt, wen sie gerne als Nachfolger hätten und die Fackeln ihrer Charaktere weiterführen würden.

Einer dieser Schauspieler, der in letzter Zeit an vorderster Front stand, ist Jason Isaacs, der nach seiner Rolle als Lucius Malfoy in acht Filmen für weit über ein Jahrzehnt von der Rolle befreit ist. Jetzt wurde er wieder in die Wizarding World eingebunden, und jede Person interessiert sich einigermaßen dafür, wen er in der kommenden Serie als Malfoy-Aufgabe übernehmen möchte.

Variety hat sich kürzlich mit Isaacs zusammengesetzt und mit ihm gesprochen, um ihm diese Frage erneut zu stellen, und seine Antwort ist urkomisch, unerwartet und funktioniert auch irgendwie...

Auf die Frage, wer der nächste Lucius Malfoy sein sollte, antwortete Isaacs: "Meryl Streep. Sie kann alles, diese Frau. Es gibt buchstäblich keine Grenzen für das, was sie tun kann."

Er gab auch einen kleinen Rat für denjenigen, der seine Death Eater Aufgaben übernimmt, und fügte hinzu: "Ich hätte überhaupt keinen Rat. Warum sollte ich mir die Mühe machen? Ich kenne einige der Leute, die sie bereits casten. Sie sind brillante Schauspieler. Es wird fantastisch, und das Letzte, was sie brauchen, ist der Rat von einem alten Furz wie mir."

Was denkst du über Isaacs' Wahl für den nächsten Lucius Malfoy?