Du wirst nie die Namen von Michaels und Hollys Kindern in "The Office" erraten

HQ

Nachdem Steve Carell The Office verlassen hat und Michael Scott mit ihm gegangen ist, verschwand auch Amy Ryans Holly aus der Serie. Über die beiden Charaktere und ihr Leben nach Dunder Mifflin wurde seither kaum etwas bekannt. Zwar ist bekannt, dass sie sesshaft wurden und eine Familie gründeten, doch die genauen Details wurden nie im Fernsehen gezeigt.

In Jenna Fischers und Angela Martins Podcast "The Office Ladies " (danke, Variety), in dem sie einen Einblick in die beliebte Serie geben, wurde jedoch erwähnt, dass die Kinder von Michael und Holly tatsächlich Namen hatten, und ehrlich gesagt werden Sie nie erraten, wie sie heißen.

Laut den beiden wurden die Kinder schließlich Chebonshur und Lowshebin genannt, und wie diese Namen zustande kamen, erwähnte Ryan in einem speziellen Cameo-Auftritt auch, dass Michael die Kinder "nach dem Gefühl benannte, das er hatte, als er sie zum ersten Mal sah". Das erklärt vieles.

Da The Office jetzt alles abgeschlossen ist und es keine Pläne gibt, mit dieser Reihe von Charakteren fortzufahren, ist es höchst unwahrscheinlich, dass wir Chebonshur und Lowshebin jemals auf dem Bildschirm sehen werden.