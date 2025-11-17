Du wirst nicht einfach nur rennen und töten in Operation Highjump: The Fall of Berlin

Wenn wir an Spiele denken, die in realen Kriegen spielen, fällt uns oft das Strategie-Genre ein. In Operation Highjump: The Fall of Berlin hast du jedoch viel mehr Kontrolle über das Geschehen auf deinen eigenen Sidescrolling-Schlachtfeldern, mit einigen taktischen Elementen.

Im Gespräch mit Miki Carrillo, der leitenden Künstlerin und Programmiererin von Mansion Games, auf dem Barcelona Game Fest, haben wir kürzlich gefragt, wie das Gameplay mit dieser Mischung aus seitlich scrollender Action und Taktik funktioniert. "Es geht nicht nur darum, nach rechts zu rennen, weißt du, es geht nicht nur um Rennen und Töten", sagte er. "Du musst Dinge tun, du musst Gegenstände besorgen, du brauchst Gegenstände, um Dinge zu tun. Du musst mit NPCs sprechen, also gibt es viele Hintergründe und viele Dinge, die du tun musst."

Operation Highjump: The Fall of Berlin nimmt auch etwas Leichtigkeit, wenn sie den Zweiten Weltkrieg darstellt, indem sie uns eine Portion Magie und Fremdheit in ihrer Version historischer Ereignisse verleiht. Mehr dazu erfahren Sie in unserem vollständigen Interview mit Miki Carrillo unten: