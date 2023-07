Du wirst in der Lage sein, Star Wars Outlaws zu beenden, sagen die Entwickler

HQ

Laut den Entwicklern von Star Wars Outlaws wird das Spiel kein unglaublich langer, unfertiger Titel sein, sondern einer, den wir trotz seines gigantischen Umfangs abschließen können.

Im Gespräch mit IGN sagte Creative Director Julian Gerighty, dass das Spiel nicht zu groß ist und definiert zu groß als "ein Spiel, das die Leute nicht spielen, genießen und beenden können".

Er fuhr fort: "Unser Ziel ist es, die Leute wirklich in ein sehr dichtes, reichhaltiges Abenteuer- und Open-World-Abenteuer zu bringen, das sie in ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Es ist also absolut kein 200- oder 300-stündiges episches, unvollendetes RPG. Dies ist ein sehr fokussiertes Action-Adventure-RPG, das die Leute auf eine Reise mitnehmen wird und sehr überschaubar ist."

Die Art und Weise, wie Ubisoft damit umgeht, besteht darin, jeden großen Raum aus der Charakterperspektive zu gestalten. "Ja, wir bauen offene Welten, wir bauen geschäftige Städte und Kantinen und weite, offene Ebenen, aber wir versuchen immer, uns dem Ganzen von einem Ort des Charakters aus zu nähern", erklärt Narrative Director Navid Khavari. "Zu erkennen, dass dies Kay Vess' erster Eintritt in einen Planeten wie Toshara sein könnte, den wir dafür geschaffen haben. Das ist also immer das Wichtigste, dieses erzählerische Element mit dem Spiel zu verschmelzen."

Heute, wo ein Spiel etwa 100 Stunden lang sein soll, fällt es mir schwerer, mich für diese Zahl zu begeistern, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit wir alle haben. Natürlich gibt es gelegentlich ein Juwel, das dich für Dutzende von Stunden in seinen Bann zieht, aber es ist gut zu wissen, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen, dass die Skala in Star Wars Outlaws zu groß ist.