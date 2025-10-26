Du wirst ein zeitreisender Kopfgeldjäger sein, der hofft, seine Pizza-Träume in Pizza Bandit finanzieren zu können

Einer der einzigartigsten Titel, die wir auf der Gamescom gesehen haben, war zweifellos Pizza Bandit. In dem Spiel, das von einem kleinen Team von JOFSOFT in Zusammenarbeit mit Krafton entwickelt wurde, schlüpfst du in die Rolle eines Mannes, der unglaublich geschickt in der Kunst der Kopfgeldjagd ist, aber das Gefühl hat, dass eine Pizzeria eher seine Berufung ist.

Wir haben auf der Gamescom mit Hugo Bak von JOFSOFT gesprochen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wer dieser Charakter, Malik, ist. "Die Hauptfigur Malik, er wollte Koch werden, aber er hat kein Talent dafür, aber er hat ein Talent für das Schießen, also den Umgang mit Sprengstoff, also hat er viel Geld verdient und schließlich seinen Laden eröffnet." erklärte Bak.

"Er wurde jedoch betrogen, so dass er sein eigenes Geld verloren hat, also kehrt der Kopfgeldjäger zurück, also ist dies die erste Szene dieses Spiels." Bak fügte hinzu. Im Spiel bist du nicht allein, denn du wirst von einer Vielzahl von NPC-Charakteren sowie deinen Pizza-Banditen-Kollegen begleitet, wenn du im Koop-Modus spielen möchtest.

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie das Gameplay und die Koop-Mechanik funktionieren, sowie eine abschließende Antwort darauf, ob Ananas auf Pizza gut ist oder nicht, schaut euch unser vollständiges Interview unten an: