Du wirst diesen Sommer The Duskbloods ausprobieren können

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Eines der am meisten erwarteten kommenden Spiele für die Switch 2 ist zweifellos FromSoftwares The Duskbloods. Das Abenteuer wird exklusiv für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen und 2026 erscheinen, und viele von uns hatten mit einem Veröffentlichungsdatum während der heutigen Direct-Übertragung gerechnet. Leider war das nicht der Fall, aber wir haben zumindest erfahren, dass eine Demo des Titels diesen Sommer auf der Plattform verfügbar sein wird.

Ein sogenannter Closed Network Test soll irgendwann im vagen Zeitraum des "Sommers 2026" stattfinden, aber leider wissen wir nicht viel mehr darüber. Wir wissen auch nicht, welche Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser Beta bestehen werden, hoffen aber, dass so viele wie möglich teilnehmen und spielen können, wenn es soweit ist. Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer an.