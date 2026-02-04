Du wirst dein Labo: VR Kit nutzen können, um Virtual Boy mit der Switch zu spielen

HQ

Während Sony halbherzige Versuche unternommen hat, in Virtual Reality zu investieren, waren Microsoft und Nintendo noch lauwarmer. Allerdings ist Nintendo der Idee nicht völlig abgeneigt, und wenn wir das epische Misserfolg von Virtual Boy außer Acht lassen, gab es 2019 auch das kartonbasierte Labo: VR Kit.

Es erhielt nicht viel Unterstützung, aber zumindest ermöglichte es den Switch-Nutzern, ein Gefühl für das Konzept zu bekommen. Wenn Sie zu denen gehörten, die es gekauft haben, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, es wieder abzustauben. Wie wir wissen, kommt Virtual Boy später in diesem Monat zum Switch Online + Erweiterungspack-Abo, und wer es ausprobieren möchte, muss eine Virtual Boy-ähnliche Lösung kaufen (entweder eine billige Pappversion oder eine teurere Nachbildung des Originals), um sein Switch-Gerät einzubauen.

Es gibt jedoch eine weitere Option, da ein Nintendo-Vertreter GamesBeat mitteilte, dass auch das Labo: VR Kit unterstützt wird. Kurz gesagt: Es ist an der Zeit, es aus dem Schrank zu holen, falls Sie eines besitzen, oder sich zu beeilen und ein gebrauchtes Gerät zu kaufen, da diese jetzt wahrscheinlich sehr gefragt sind und höhere Preise verlangen.

