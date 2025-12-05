Du wirst ab nächster Woche Stranger Things' Hawkins in Microsoft Flight Simulator 2024 besuchen können

HQ

In einem Crossover, das du im Dezember wahrscheinlich nicht auf deiner Bingokarte hattest, wurde enthüllt, dass Microsoft Flight Simulator 2024 mit Stranger Things kollidieren wird, für eine neue Zusammenarbeit, die scheinbar die fiktive Stadt Hawkins, Indiana, in den ambitionierten Simulator bringt.

Zu diesem Crossover haben wir noch nicht viel, denn bisher wurde nur ein sehr kurzer Teaser in den sozialen Medien geteilt, der offenbar einen Hubschrauber zeigt, der über das Hawkins National Laboratory aus der beliebten Netflix-Serie fliegt.

Darüber hinaus wissen wir, dass das Crossover am 9. Dezember seine volle Form annehmen wird, was bedeutet, dass alle Informationen darüber zweifellos sehr bald veröffentlicht werden. Vielleicht bedeutet das, dass ich den Himmel navigieren muss, während ich die Mind Flayer...