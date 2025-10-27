Du täuschst dich, wenn du mit der Top-Wahl in Age of Sigmar's Miniature of the Decade nicht einverstanden bist

HQ

Da es zehn Jahre her ist, dass die Mortal Realms gegründet wurden und Age of Sigmar uns allen vorgestellt wurde, hat Games Workshop beschlossen, seine Fans die offiziellen Miniaturen des Jahrzehnts auswählen zu lassen. Da Age of Sigmar viele wunderschöne und detaillierte Modelle zur Auswahl hat, war der Kampf verständlicherweise erbittert.

Naja, bis auf den ersten Platz, der entschieden für Ushoran, den Mörserch des Wahns, reserviert wurde. Der König der Ghule hat so viele Titel, wie die meisten von uns Zähne haben, und der grausige Rumpf eines untoten Lords beeindruckte die Fans seit seinem Debüt.

Ushorans Modell hat viel Charakter. Von seinem Umhang aus Menschenköpfen bis hin zu seiner Pose, in der er seine Hand senkt, damit man seine Ringe küssen kann, fühlt er sich königlich, auch wenn sein Aussehen gruselig bleibt. Eine herausragende Wahl unter den herausragenden Erfolgen von Age of Sigmar.

Die vollständige Top-10-Liste findet ihr unten und auf der Community-Seite von Warhammer. Es gibt eine gute Aufteilung der Minis und Fraktionen, und überraschenderweise wird die Liste nicht von den Aushängeschildern der Stormcast Eternals dominiert. Sie bekommen nur einen Eintrag in der Liste auf Platz 10 und kommen nur knapp an Mangler Squigs vorbei.

