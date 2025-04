Du solltest Hosen tragen, bevor du versuchst, Switch 2 zu spielen

HQ

In vielerlei Hinsicht sieht die Switch 2 fast genauso aus wie die Switch 1 und hat – verglichen mit der neuen Hardware des Unternehmens in den letzten 20 Jahren – erstaunlich wenig innovative Features. Eine davon ist allerdings, dass die Joy-Cons diesmal auch als Maus fungieren, was ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

Aber wenn man Videospiele spielt, sitzt man in der Regel nicht in einer Bürokabine vor einem Schreibtisch, sondern vielleicht halb liegend auf einer bequemen Fernsehcouch mit einer Decke. In diesen Fällen ist das Maus-Gameplay nicht besonders optimal. The Verge durfte dies auf der gleichen Veranstaltung ausprobieren, die wir hier bei Gamereactor besucht haben, und schreibt, dass alle Tests mit Mausfunktionen für Switch 2 auf einer flachen, für Mäuse optimierten Fläche durchgeführt wurden. Aber wie funktioniert das zu Hause?

Es stellt sich heraus, dass Nintendo tatsächlich darüber nachgedacht hat, und man kann Joy-Cons zum Beispiel als Maus an den Beinen verwenden. Aber nur, wenn du Hosen trägst, also versuche nicht, Switch 2 in Unterwäsche zu spielen und schon gar nicht mit deinen Kronjuwelen in voller Länge:

"Bei der Hands-on-Veranstaltung war jedes Spiel, das die Mausfunktionen zeigte, mit einem schönen flachen Tisch ausgestattet, aber die Entwickler der Switch 2 verstehen, dass die meisten Leute keine Konsolenspiele spielen, wenn ein praktischer Tisch in der Nähe und einsatzbereit ist. Aus dem Hardware-Entwickler-Roundtable, der auf der Veranstaltung stattfand, habe ich gelernt, dass man seinen Schoß als Oberfläche verwenden kann, aber nicht auf nackter Haut – der Controller kann auch Probleme mit bestimmten Stoffen haben, aber zumindest muss man Hosen tragen."

Um es einfach auszudrücken, kein Switch 2-Spiel für diejenigen, die sich nicht die Mühe machen können, sich zuerst richtig anzuziehen. Was halten Sie davon?