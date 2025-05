Du sollst nicht passieren... über diesem fantastischen Lego Balrog Set

Lego ist in der Regel entweder als Spielset oder als bewundernswerte Skulptur konzipiert, die man baut und dann nie wieder wirklich anfasst. Wir sehen nicht oft, dass Sets so konzipiert werden, dass sie einen tatsächlich nutzbaren Zweck erfüllen, aber das ist bei der jüngsten Ankündigung sicherlich der Fall.

Lego erweitert seine The Lord of the Rings -Linie um ein brandneues Set, das den ikonischen und zeitlosen Kampf zwischen Gandalf the Grey und dem Balrog widerspiegelt, der die Mines of Moria sein Zuhause nennt. Ja, die berühmte Bridge of Khazad-dum -Szene wurde gemauert, aber nicht als Spielset oder Skulptur, sondern als Bücherecke, was bedeutet, dass Sie sie in Ihr Bücherregal stecken können, vielleicht als eine Möglichkeit, die The Lord of the Rings -Trilogie und die breiteren Mittelerde-Werke, wie The Hobbit, The Silmarillion, The Children of Hurin, aufzuteilen, und so weiter.

Das Set besteht aus 1.201 Teilen und verfügt über ein Fahrgestell,Balrog in dessen Mitte und parallel zu einer Gandalf-Minifigur steht, die seinen Stab und sein Schwert schwingt. Das Set ist 22 cm hoch, 44 cm breit, wenn es vollständig ausgezogen ist, und 17 cm tief und kostet 109,99 £ / 129,99 $ / 119,99 €, wenn es am 1. Juni auf den Markt kommt.

