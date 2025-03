Du schlüpfst in die Rolle des Vampirs Dr. Jekyll und Mr. Hyde in The Blood of Dawnwalker Die Entwickler von Rebel Wolves wollten nicht, dass du dich immer wie ein Superheld fühlst.

HQ The Blood of Dawnwalker unternimmt einige große Schritte, um sich von den alten RPGs zu distanzieren. Während das Setting und das vampirische Thema auf den ersten Blick vertraut erscheinen mögen, gibt es einige Unterschiede, die du beachten musst, insbesondere beim Protagonisten des Spiels, Coen. Im Gespräch mit PCGamer (via GamesRadar) sprach der Director des Spiels, Konrad Tomaszkiewicz, darüber, dass Coen einem Charakter wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde sehr ähnlich sein wird. "Es ist irgendwie interessant, diese Dualität des Helden, die wir zum Beispiel von Dr. Jekyll und Mr. Hyde kennen. Es ist etwas, das in der Popkultur bekannt ist und noch nicht in Spielen erforscht wurde. Es gibt einem eine andere Ebene als diese Nicht-Realitäten, und ich denke, es wäre ziemlich interessant, weil das noch niemand getan hat. Und wir werden sehen, wie es den Leuten gefallen wird", sagte er. Während du nachts alle mutwilligen Kräfte eines Vampirs hast, wirst du dich tagsüber ein bisschen schwächer fühlen, denn während Coen nicht explodiert, wenn die Sonne ihn berührt, wird er etwas schwächer sein. Bei der Herangehensweise an dieses Charakterdesign ging es laut Tomaszkiewicz vor allem darum, sicherzustellen, dass wir uns nicht die ganze Zeit wie ein Superheld fühlen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Spiel machen wollte, das nicht ein Spiel über einen normalen Superhelden ist, wie wir es aus Marvel-Filmen und so weiter kennen. Es ist schwer, diese Geschichten zu machen, weil man [einfach] stärker und stärker und stärker ist", sagte er. "Ich suchte nach einer Idee für den Helden, der sich in der Nähe des Bodens befindet - oder geerdet - und die Dinge auf eine andere Art und Weise lösen muss." Gefällt Ihnen die Idee dieses Charakterdesigns?