Du musst nicht lernen, wie man drei völlig unterschiedliche Charaktere in Assassin's Creed Nexus VR spielt

Assassin's Creed Nexus VR ist nicht nur eine First-Person-Virtual-Reality-Version von Assassin's Creed, sondern setzt auch den Standard für die Serie, indem es das erste Spiel ist, das die Spieler nicht nur in einen, nicht zwei, sondern in drei ehemals geliebte Protagonisten versetzt.

Im VR-Spiel können sich die Spieler als Ezio von Assassin's Creed II, Connor von Assassin's Creed III oder Kassandra von Assassin's Creed Odyssey verkleiden. Um zu sehen, wie sich diese drei Charaktere unterscheiden und in Bezug auf das Gameplay vertraut sein werden, hatte ich die Gelegenheit, während Summer Game Fest mit dem Creative Director von Nexus VR, David Votypka, zu sprechen.

Im Rahmen dieses Interviews erzählte mir Votypka, warum sich das Entwicklerteam auf so schlagkräftige und ikonische Charaktere stützte.

"Nun, wir haben diese geliebten Attentäter, die Fans in Nicht-VR-Spielen gespielt haben", sagte Votypka. "Wäre es nicht toll, wenn Assassin's Creed zum ersten Mal in VR einige ihrer Favoriten auf eine neue Art und Weise spielen könnte, oder? Um Ezio und Monteriggioni noch einmal zu besuchen, aber auf die immersivste Art und Weise, wo Sie tatsächlich dort sind, richtig. Mit diesen drei Attentätern und der Vielfalt in ihren Schauplätzen, die es für die Fans wirklich aufregend machten, und etwas von der Nostalgie, die man daraus ziehen könnte."

Auf die Frage, wie sich das Gameplay unterscheiden wird, wenn jeder Attentäter über einzigartige Waffen und Werkzeuge verfügt, fügte Votypka hinzu: "Es war eine interessante Designentscheidung im Vorfeld, da wir nicht drei völlig unterschiedliche Charaktere erschaffen wollten, bei denen man drei neue Arten lernen musste, das Spiel zu spielen. Sie haben alle eine Art Fernkampfwaffe, sie haben Wurfmesser, die man von der Brust ziehen und Rauchbomben werfen kann, also solche Dinge.

"Dann gibt es einige Unterschiede, weil wir auch den Attentätern treu bleiben wollten, richtig. Ezio hat also eine einhändige Armbrust und er hat zwei versteckte Klingen, genau wie Connor. Kassandra hat nur eine einzige Klinge, und dies ist das erste Mal, dass Spieler Kassandra mit ihrer versteckten Klinge spielen können.

"Es gibt einige Unterschiede, aber nicht so sehr, dass die Spieler sagen: 'Oh je, das ist eine ganz andere Sache, richtig.' "

Bei Assassin's Creed Nexus VR ziehen die Spieler ihre Schwerter manuell aus der Scheide, greifen über die Brust nach Wurfwaffen wie Messern und Rauchbomben und greifen dann über die Schulter nach der Fernkampfwaffe. Aber die Kämpfe sind nicht der einzige Teil des Spiels, den das Team so authentisch und immersiv wie möglich gestalten und anfühlen wollte, denn auch die berühmte Bewegung der Serie war ein Schlüsselelement, das es richtig zu machen galt.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir es richtig machen müssen." Votypka erzählte es mir, als ich nach der Parkour- und Freerunning-Mechanik gefragt wurde. "Wir konnten kein Assassin's Creed abliefern, das wie lineare Gänge ist, richtig. Es muss eine offene urbane Umgebung sein, die man 360 Grad durchqueren kann, horizontal, vertikal und all das. Erklimmen Sie Dächer, Parkour überall. Wenn es nicht so wäre, wäre es nicht Assassin's Creed und das ist es, was VR richtig braucht. Es braucht die wirklich großen Marken, die zu VR kommen, um das gleiche Erlebnis zu bieten, aber in gewisser Weise besser, weil es immersiver ist und mehr Präsenz aufbaut. Es war also eine Herausforderung in Bezug auf Design und Technik, aber es war auch eine wirklich saubere Passform, weil viele dieser Mechaniken sehr physisch sind und wirklich gut in VR passen."

Assassin's Creed Nexus VR hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber das Spiel wird bis Ende 2023 auf Meta Quest-Plattformen erscheinen. Warum Ubisoft und der Entwickler Red Storm Entertainment sich dafür entscheiden, auf Quest-Plattformen zu starten und nicht auf Vive, Reverb und anderen VR-Geräten, oder wie Nexus VR mit Assassin's Creeds Infinity-Hub, sehen Sie sich das vollständige Interview mit Votypka unten an.