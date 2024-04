Du musst extra bezahlen, um eine Jabba the Hutt-Mission in Star Wars Outlaws zu erledigen

HQ

Gestern haben wir endlich einen besseren Blick auf Star Wars Outlaws geworfen, das Ende August auf den Markt kommt und ehrlich gesagt wirklich gut aussieht. Es wird viele Dinge zu tun in einer offenen Welt bieten, aber wenn du nicht bereit bist, mehr zu bezahlen, solltest du nicht erwarten, dass du alles tun kannst.

Ubisoft hat den Season Pass detailliert beschrieben, der in den teureren Editionen Gold (kostet satte 104,99 £ / 119,99 £) und Ultimate enthalten ist, aber auch separat erworben werden kann. Es enthüllt, dass es eine exklusive Mission gibt, die nur für diejenigen verfügbar ist, die entweder die Season Pass oder Gold/Ultimate Edition kaufen, und um die Sache noch schlimmer zu machen, ist es eine Mission, die es uns ermöglicht, Jabba the Hutt namens Jabba's Gambit zu treffen, die wie folgt beschrieben wird:

"Gerade als Kay eine Crew für den Raubüberfall in der Canto-Bucht zusammenstellt, erhält sie einen Auftrag von Jabba the Hutt höchstpersönlich. Es stellt sich heraus, dass ND-5 Jabba eine Schuld von vor Jahren schuldet, und er ist gekommen, um einzutreiben... "

Jabba und seine Wanddekoration (Han Solo ) wurde im neuen Trailer gezeigt, den wir gestern zu sehen bekamen, und wir wissen nicht, ob die einzige Möglichkeit, ihn zu treffen, darin besteht, diese exklusive Mission zu kaufen, oder ob es auch andere Möglichkeiten geben wird, mit dem legendären Gangster in Star Wars Outlaws Geschäfte zu machen. Wir müssen einfach abwarten.

Fairerweise muss man sagen, dass es für den schweinischen Weltraum-Gangster sehr angemessen erscheint, Leute extra bezahlen zu lassen, um Jabba the Hutt zu treffen und ist absolut etwas, das er gutheißen würde - aber was hältst du von der Praxis, Story-Inhalte in einem Einzelspieler-Spiel wegzusperren?