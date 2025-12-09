Du musst deinen eigenen, von den 90ern inspirierten Secondhand-Laden in Spellgarden Games' Thrifty Business betreiben

Eine der vielen Weltpremierenankündigungen auf der Wholesome Snack Showcase kam vom Entwickler Spellgarden Games, der bei der auf Indie fokussierten Veranstaltung auftrat, um ein brandneues Projekt namens Thrifty Business vorzustellen.

Wie du wahrscheinlich schon am Titel des Spiels andeuten kannst, handelt es sich hier um ein Managementprojekt, bei dem es darum geht, einen von den 90ern inspirierten Vintage-Secondhandladen zu betreiben – ein Laden, in dem du Ware findest, indem du Kisten sortierst, um versteckte Schätze zu finden, die es wert sind, an Kunden verkauft zu werden, die sich durch die nostalgischen Dekorationen hinziehen, die du aufbaust.

Sie verkaufen Kleidung, Antiquitäten, Spielzeug und mehr und können Ihr Geschäft zu Ihrem eigenen machen, indem Sie Möbel, Tapeten und andere Bereiche des Unternehmens individuell gestalten, um es so einladend und gemütlich wie möglich zu gestalten.

Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum oder -fenster für Thrifty Business, aber wir wissen, dass es beim Start über Steam auf den PC erscheinen wird.