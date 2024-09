Du könntest eine PS5 mit dem Thema Space Marine gewinnen

HQ

Saber Interactive und Focus Entertainment, die Teams hinter dem kritischen Treffer Warhammer 40,000: Space Marine 2, haben sich erneut zusammengetan, um eine wunderschöne, benutzerdefinierte Konsole für PlayStation 5 und Xbox Series X mit passenden Controllern zu entwickeln.

Die Konsole wird in den sozialen Medien vorgestellt und steht den Fans zur Verfügung, um sie in einem Wettbewerb zu gewinnen:

Es ist verschnörkelt, großartig und kräftig in Blau und Gold, genau wie Captain Titus. Leider existieren nur zwei der Konsolen - was das Giveaway umso bedeutungsvoller macht - aber es wäre sicherlich schön, wenn Konsolen wie diese in Serie produziert würden, auch in begrenzter Stückzahl.

Für diejenigen unter uns, die zwangsläufig nicht zu den Gewinnern gehören werden, können wir uns mit einem ASMR-Unboxing der Konsolen von YouTuber TheRelaxingEnd trösten:

