Du könntest bald der Besitzer der Gitarre sein, die die ursprüngliche Trennung von Oasis bedeutete

Oasis ist wieder an der Spitze der Welt. Die Rockband hat sich neu formiert und in diesem Sommer eine Reihe von Auftritten absolviert, die bereits Hunderte von Millionen Pfund für die Brüder Liam und Noel Gallagher eingebracht haben. Wenn man sich Oasis heute ansieht, vergisst man leicht, dass es rund 15 Jahre lang böses Blut zwischen dem Gründerduo gab, denn nach einer immer anstrengenderen Beziehung hatten die beiden 2009 einen explosiven Streit und gingen getrennte Wege, was schließlich die Ära von Oasis beendete, von der viele dachten, dass sie für immer sein würde.

Die Trennung fand 2009 in Paris statt, kurz bevor die Band auf dem Rock en Seine Festival auftreten sollte, und es ist ein Tag und Moment, an den sich viele erinnern, weil die Trennung stattfand, kurz bevor sie auf die Bühne gehen und auftreten sollten. Bei dem Vorfall soll es auch zu einem Wutausbruch von Liam gekommen sein, bei dem der Sänger Noels atemberaubende kirschrote Gitarre aus den 1960er JahrenGibson ES-355 zertrümmerte, ein Relikt, das bis heute eine Ikone ist.

Warum die Geschichtsstunde? Propstore wird bald eine große Musikauktion veranstalten, bei der diese berühmte Gitarre auf dem Block zu sehen sein wird, was bedeutet, dass Sie der glückliche Besitzer eines Stücks Musikgeschichte sein könnten. Der Haken an der Sache ist, dass Sie mehrere Hunderttausend Pfund beiseite legen müssen, um eine Chance zu haben, dieses Relikt zu ergattern, da Propstore ein Eröffnungsgebot von 125.000 £ und einen Gesamtverkauf zwischen 250.000 und 500.000 £ schätzt.

In der Beschreibung der Gitarre heißt es: "Eine kirschrote Gibson ES-355 von 1960, die von Noel Gallagher benutzt und besessen wurde und von seinem Bruder Liam am 28. August 2009 beschädigt wurde, in der Nacht, in der sich Oasis offiziell auflösten. Das Modell Gibson ES-355 war von 1996 bis 2011 ein persönlicher Favorit von Gallagher. Dies ist wohl eine der bedeutendsten Gitarren, die mit Oasis in Verbindung gebracht werden, da sie der Auslöser für einen der berühmtesten Splits in der Musikgeschichte war und die turbulente Beziehung einer Band symbolisiert, die die 1990er Jahre geprägt hat."

Diese Gitarre wird nicht das einzige erstaunliche musikalische Relikt sein, das angeboten wird, denn die getönte Korrektionsbrille von John Lennon wird erhältlich sein, ebenso wie die weiße Fedora von Michael Jackson Smooth Criminal, auch wenn der Großteil der Auktion sich um Oasis Erinnerungsstücke dreht.