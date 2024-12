Du könntest bald Ciri's Witcher Medaillon von The Witcher 4

HQ

The Witcher 4 bringt nicht nur einen brandneuen Witcher ins Rampenlicht, sondern gibt uns auch einen Blick auf eine neue Witcher-Schule in der Schule des Luchses. Bisher ist diese Schule weitgehend in Geheimnisse gehüllt geblieben, aber wir sind sicher, dass wir mehr davon sehen werden, wenn das Spiel veröffentlicht wird und mehr Details bekannt werden.

Und wenn ihr schon jetzt Teil von The School of the Lynx sein wollt, könnt ihr ein offizielles Medaillon im CD Projekt Red-Store vorbestellen. Das Medaillon kostet €40,00 und wird voraussichtlich im April nächsten Jahres verschickt, Sie müssen also ein wenig warten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem anderen Medaillon sind, hat die Katzen- und Wolfsschule auch ihre eigenen Vertreter im Geschäft, die jeweils 30,00 € kosten.

An welcher Witcher-Schule möchtest du teilnehmen?

Werbung: