Du kannst The Eternal Life of Goldman ab heute ausprobieren

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Wie Sie vielleicht wissen, gab es am Donnerstag eine Xbox Partner Preview, bei der Drittanbieter-Entwickler und Publisher mehrere ihrer kommenden Spiele präsentierten, hauptsächlich für das Xbox-Ökosystem, oft mit Unterstützung für Cloud Gaming, Play Anywhere und Game Pass.

Einer der gezeigten Titel war das etwas skurrile Projekt The Eternal Life of Goldman, das offenbar ein sehr seltsames Abenteuer ist, bei dem du in der Rolle eines älteren und scheinbar leicht verwirrten Herrn namens Goldman die Bewohner des Archipels retten musst. Das Spiel ist wunderschön handanimiert und wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"Spring in einen verspielten Plattformer, der später dieses Jahr auf Xbox kommt. Als der titelgebende Goldman erkundest du eine magische, handgezeichnete Welt, inspiriert von Märchen und Mythen. Deine Mission ist es, die Gottheit zu töten, ein mysteriöses, furchterregendes Wesen, von dem jeder weiß, das aber noch niemand je gesehen hat. Ausgestattet mit seinem treuen Stock und einer einzigartigen Vielzahl von Fähigkeiten muss Goldman durch diese lebendige Landschaft reisen, wobei jeder Bereich und jedes Level liebevoll von Hand gestaltet und mit klassischen Bild-für-Bild-Techniken koloriert wird."

Das macht einen ein bisschen neugierig, oder? Glücklicherweise müssen wir nicht auf die Veröffentlichung später in diesem Jahr warten, bevor wir es ausprobieren können, denn eine spielbare Demo wurde bereits veröffentlicht, sodass du es selbst ausprobieren kannst. Wenn es schließlich erscheint, wird es auf PC, PlayStation 5, Switch, Xbox Cloud und Xbox Series S/X verfügbar sein, außerdem im Game Pass enthalten und unterstützt Play Anywhere.

Sieh dir unten den Trailer zu diesem Juwel an.