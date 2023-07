Du kannst Tatooine besuchen und für Jabba die Hütte in Star Wars Outlaws arbeiten

HQ

Für alle Star Wars Fans wird der kommende Star Wars Outlaws natürlich mit Spannung erwartet und auf der Comic-Con in San Diego haben wir einige neue spannende Informationen über das Spiel erhalten. Die beiden bisher bestätigten Orte sind der Neumond Toshara und ein gewisser bekannter Wüstenplanet namens Tatooine. Der Direktor des Spiels, Julian Gerighty, erzählte uns, dass Toshara von der afrikanischen Savanne inspiriert ist und der Planet so konzipiert ist, dass Kay Vess mit ihrem Speeder herumfährt, so dass große offene Felder zu erwarten sind.

Gerighty Sade: "Wir beginnen mit einem Biom, in diesem Fall südostafrikanischen Biomen als Inspiration, und dann gibt man ihm eine Wendung, damit es sich ein bisschen fremd anfühlt. Wenn du an die ersten Schüsse denkst, vielleicht nicht an die ersten Schüsse, aber die ersten die Aufnahmen von Tatooine. Schöne, wiedererkennbare Architektur, aber zwei Sonnen. Für uns geht es darum, diesen riesigen Berg zu haben und in den Bernstein des Berges geritzt zu haben, die kristalline Substanz ist eine Stadt, und diese orangefarbenen Aufschlüsse sind sehr reflektierendes Material. Das ist es, was die wirklich fremde Natur ausmacht. Vertraut, aber frisch."

Matt Martin von Lucasfilm erklärte, dass sie bei der Erstellung neuer Drehorte der 80/20-Regel folgen, bei der sich 80 Prozent vertraut und die letzten zwanzig Prozent fremd anfühlen können. Im Fall von Toshara ist die Inspiration aus den afrikanischen Ebenen das Vertraute, während die Stadt des Mondes und der Kristalle die anderen zwanzig Prozent sind. Sie erzählten uns mehr über den bekannten Ort Tatooine und erwähnten eine bestimmte Bar, die wir natürlich kennen.

"Es geht nicht nur darum, Tatooine neu zu erschaffen. Es geht darum, einen Ort mit einem eigenen Sinn für Geschichte zu schaffen. Wenn du deine Augen schließt und den Leuten die Wahl lässt, irgendwohin auf Tatooine zu gehen? Mos Eisley. Und zwar eine Wasserstelle in Mos Eisley. Die Möglichkeit ist, dass Sie alle Ecken und Winkel sehen können. Sie können all die Dinge sehen, die aus den Lucasfilm-Archiven stammen. Dieses Konzept des virtuellen Tourismus ist uns wichtig. Haben Sie sich jemals gefragt, wie weit die Feuchtfarmen zur Cantina entfernt sind? Wir haben ein Erlebnis für Sie."

Darüber hinaus können wir auch den Palast besuchen, den Jabba die Hütte sein Zuhause nennt, und Missionen für die bekannte Figur ausführen. Sie sollten auch in der Lage sein, ihn zu verraten, was natürlich Konsequenzen hat.

Es gibt immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Star Wars Outlaws, außer der Hoffnung, dass es nächstes Jahr veröffentlicht wird. Wenn Sie ein längeres Interview von der San-Diego Comic Con mit dem Regisseur des Spiels lesen möchten, finden Sie eshier.

Danke, IGN.