Du kannst Sabacc in Star Wars Outlaws spielen

Es ist wirklich sehr seltsam, in diesen Zeiten, in denen jedes andere große Abenteuer sein eigenes Kartenspiel einführt, dass wir Sabacc noch nie zuvor in einem Star Wars-Abenteuer gespielt haben.

Wir kennen das Spiel seit den frühen 80er Jahren (es wurde erstmals 1983 in dem Roman Lando Calrissian and the Mindharp of Sharu erwähnt), und natürlich ist es am berühmtesten, weil Han Solo den Millennium Falken in einer Runde mit Lando Calrissian gewonnen hat - etwas, das wir tatsächlich in Solo: A Star Wars Story aus dem Jahr 2018 zu sehen bekamen.

Aber jetzt werden wir endlich selbst Sabacc spielen können, da Massive Entertainment Sabacc-Glücksspiele in der kommenden Star Wars Outlaws anbietet. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, hart verdientes Geld zu gewinnen (oder zu verlieren...). Dies geht aus der amerikanischen Altersfreigabe für das Spiel hervor, in der der ESRB schreibt, dass wir in der Lage sein werden, "In-Game-Währung auf Sabacc zu setzen".

Zocken Sie mit Ihrem Geld in Videospielen oder verdienen Sie Ihr Geld lieber auf andere Weise?

Danke GamingBolt