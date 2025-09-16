Du kannst PC vom Crossplay ausschließen in Battlefield 6

HQ

Es gab schon viele Versuche, PC- und Konsolenspieler per Crossplay in verschiedenen Ego-Shootern zu mischen. Das Ergebnis ist jedoch selten vollständig ausbalanciert, und viele Konsolenspieler sind zutiefst kritisch gegenüber dem Zwang, in bestimmten Titeln gegen PC-Benutzer spielen zu müssen. Abgesehen davon, dass die Maus/Tastatur schneller ist als ein Controller, gibt es in der Regel deutlich mehr Cheater auf dem PC.

Aber zwischendurch wird den Spielern tatsächlich zugehört, und EA ist eindeutig daran interessiert, dass Battlefield 6 die Serie wieder groß macht. Aus diesem Grund ist bei Battlefield 6 Crossplay zwischen allen Formaten als Standardeinstellung aktiviert, aber im Matchmaking werden Konsolengegner bevorzugt, wenn du auf PlayStation oder Xbox spielst. Matthew Nickerson, Senior Console Combat Designer der Battlefield Studios, erklärt das Setup in einem IGN-Interview:

"Was wir auf Konsolen haben, ist ein einfacher Schalter, der tatsächlich im Spiel ist. Nicht jedes Produkt, das auf den Markt kommt, hat dies für den Spieler zur Verfügung. Einige Spieler müssen sich durch Optionsmenüs wühlen, um Crossplay tatsächlich zu deaktivieren, wie auf der Xbox oder so. Wir haben es im Spiel, und es ist nur ein einfaches Ein- und Ausschalten.

Wenn es um die Eingabe von Präferenzen geht, haben wir genau das, wonach es sich anhört: Wenn Sie ein Konsolenspieler sind, suchen wir nach anderen Konsolenspielern in einem festgelegten Zeitrahmen, und wenn wir die Lobby mehr füllen müssen, werden wir uns nach PC-Spielern umsehen."

Die Entwickler haben sich auch besonders bemüht, die Grenzen zwischen PC- und Konsolenspielern zu verwischen, damit der beste Kämpfer gewinnen kann. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht ausreicht, haben Sie auch das ultimative Werkzeug:

"Crossplay, das nur auf der Konsole gespielt wird, passiert, wenn man es ausschaltet. Wenn man diesen Schalter umlegt, erhält man im Grunde genommen Crossplay nur für Konsolen, und das heißt, wir füllen es nicht mit PC-Spielern."

Ein Feature, von dem wir sicher sind, dass viele von Ihnen applaudieren werden und dem noch mehr folgen sollten. Rechts?