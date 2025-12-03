Du kannst Mewtu jetzt in Pokémon Legends: Z-A fangen

HQ

Wenn du dein Pokédex in Pokémon Legends: Z-A abgeschlossen hast und gespannt auf das kommende Mega Dimension DLC für das Spiel wartest, wenn es nächste Woche am 10. Dezember erscheint, ist die gute Nachricht, dass du deine Zeit jetzt mit der Jagd auf ein neu angekommenes legendäres Pokémon füllen kannst.

Als Teil einer Nebenmission, die im neuesten Update des Spiels hinzugefügt wurde, ist Mewtwo im Titel debütiert. Im Moment kannst du das Spiel starten und die Mewtwonite X- und Y-Steine über die Mystery Gift -Funktion beanspruchen, und danach erscheint eine neue Nebenmission, die dich zu Lysandre Cafe führt, um tiefer in Lysandre Labs einzutauchen und schließlich Mewtwo deinem Team hinzuzufügen.

Aber das war nicht alles Neuigkeiten, die The Pokémon Company teilen mussten, denn es wurde auch enthüllt, dass Spieler mit dem Mega Dimension DLC die Möglichkeit haben, ihre Lucario Mega Evolves zu ändern, da eine neue Mega Lucario Z -Variante vorgestellt wurde. Uns wird gesagt, dass diese Version der Kreatur Bewegungen schneller als je zuvor entfesseln kann (extreme, extreme Geschwindigkeit!), was sie ideal für kurze und flinke Kämpfe macht.

Bezüglich der Beschreibung dieser Form des Taschenmonsters wird uns Folgendes mitgeteilt: "Das lange Fell um Mega Lucario Zs Kopf und Taille sowie sein fächerförmiger Schwanz machen es schwierig, Mega Lucario Z' mächtige Bewegungen vollständig zu sehen. Im Nahkampf kann dies Gegner visuell desorientieren. Bereiche seines Körpers, wie der Handrücken und die Schienbeine, wurden mit Stahlenergie gehärtet – was es ermöglicht, mächtige Schläge zu liefern, indem er seine Kraft präzise in diese gehärteten Teile konzentriert."

Schau dir Mega Lucario Z im Trailer unten an und vergiss nicht, auch Mewtwo zu sehen!