Du kannst jetzt mit Charakteren üben, die du nicht besitzt, in MultiVersus

Wie wir in unserer Rezension von MultiVersus hervorgehoben haben, war es ein Manko, dass Player First Games die Option entfernt hat, alle Kämpfer im Trainingsmodus des Spiels auszuprobieren (etwas, das in der letztjährigen Beta möglich war). Zu testen, wie sich das Spielen mit Charakteren anfühlt, ist hilfreich, um zu wissen, ob es sich lohnt, in sie zu investieren, und bietet auch eine gute Gelegenheit, um zu erfahren, wie sich alle Kämpfer verhalten, damit Sie besser vorbereitet sind, wenn Sie sie treffen.

Und glücklicherweise sind die Entwickler nun zu der gleichen Erkenntnis gekommen und haben beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Im ersten großen Patch des Spiels wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mit Charakteren zu trainieren, die man nicht besitzt. Außerdem erhältst du jetzt wieder XP allein durch das Spielen und musst dich nicht mehr an täglichen Herausforderungen beteiligen.

Als i-Tüpfelchen haben wir diverse Bugfixes und Optimierungen erhalten und auch einige Charaktere wurden überarbeitet. Banana Guard ist jetzt etwas weniger zickig zu bekämpfen (obwohl wir vermuten, dass mehr Nerfs erforderlich sind), während Stripe und Taz verbessert wurden.

Schauen Sie sich hier alle neuen Funktionen des Patches an und vergessen Sie nicht, unseren Testbericht zu lesen.