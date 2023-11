Du kannst jetzt für The Game Awards in Fortnite abstimmen

HQ

Fortnite hat ein bisschen Geschichte mit The Game Awards. Im Jahr 2019 moderierte der große Geoff Keighley die Veranstaltung sowohl in Risky Reels als auch live bei der Zeremonie. Seitdem hat er sich einen Weg ausgedacht, wie er das äußerst beliebte Battle Royale und seine Show auf eine neue und einzigartige Art und Weise zusammenbringen kann.

Wie im Video unten gezeigt, können Sie jetzt über eine benutzerdefinierte Insel in Fortnite für die Nominierten der The Game Awards abstimmen. Der Inselcode lautet 0853-1358-8532. Du kannst mit deiner Epic-ID nur einmal abstimmen, also stelle sicher, dass du deine Favoriten auswählst. Außerdem gibt es eine einzigartige Kategorie, die an die Insel gebunden ist, in der Sie für die beste Creator-Made Fortnite Insel des Jahres abstimmen können.

"Der heutige Start der Karte The Game Awards in Fortnite ist nur der erste Schritt, wohin wir in den nächsten 10 Jahren für TGA gehen können", sagte Keighley auf Twitter / X.

Die Abstimmung ist in Fortnite ab sofort bis zum 6. Dezember möglich.