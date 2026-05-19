Du kannst jetzt die ersten paar Stunden von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales spielen

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Eines der am meisten erwarteten Events für Spieler in diesem Sommer findet am 18. Juni statt, wenn The Adventures of Elliot: The Millennium Tales für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheint. Square Enix nutzt das Potenzial seiner proprietären HD-2D-Technologie und entfernt sich von rundenbasierten JRPGs und bietet ein Echtzeit-Abenteuer. Es wäre nicht abwegig zu glauben, dass diese neue IP Square Enix' Antwort auf Zelda sein könnte.

Jetzt möchte das Team, dass wir anfangen, in die Welt von Philabieldia einzutauchen, und hat eine kostenlose Demo veröffentlicht, die bereits auf den verschiedenen Plattformen verfügbar ist, sodass man den Prolog zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sofort spielen kann. Der Inhalt dieser Demo stammt aus der Startversion des Spiels, mit einigen Unterschieden, wie etwa Beschränkungen bei den zugänglichen Gebieten. Die gute Nachricht ist, dass du deinen Fortschritt mitnehmen kannst, wenn du das vollständige Spiel auf derselben Plattform kaufst, auf der du es gerade ausprobierst.

Ein Trailer mit neuem Gameplay wurde ebenfalls veröffentlicht, den Sie unten ansehen können. Wirst du diese neue Square Enix IP entdecken, wenn The Adventures of Elliot: The Millennium Tales am 18. Juni erscheint?