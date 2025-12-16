Du kannst jetzt dein Handgelenk mit deiner Lieblingskatze mit Seikos neuer Pink Panther Uhr schmücken

Seiko hat seiner Uhrenpalette eine weitere Zusammenarbeit hinzugefügt, diesmal mit Fokus auf unseren Lieblings-Cartoon-Panther. Die Seiko 5 Sports x Pink Panther 38mm wurde zur Feier des Klassikers von 1963 mit Peter Sellers produziert, der im selben Jahr wie die 5 Sports Watch veröffentlicht wurde.

Mit einem rosa Zifferblatt mit Pfotenabdrücken, weißen Zeiger und einem Edelstahlarmband wirkt die Uhr wieThe Pink Panther ein nettes Sammlerstück für Fans mit 390 Pfund extra. Außerdem gibt es einen zweiten rosa Riemen mit weiteren Pfotenabdrücken und dem Text "Wet Paint".

Es werden nur 9.999 Einheiten dieser Uhren hergestellt, daher sollten Sie vielleicht ziemlich schnell handeln, wenn Sie auf der Suche nach einem Pink Panther-Accessoire sind. Auch wenn dies sicherlich nicht die teuerste Uhr ist, die wir gesehen oder behandelt haben, wird sie dennoch einen ordentlichen Preis kosten, sodass vielleicht verhindert wird, dass Schwarzhändler alle Aktien stehlen.

