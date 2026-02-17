Du kannst jetzt auf Befehl in Assassin's Creed Shadows springen

HQ

Es mag trivial klingen, aber bis heute konnten Sie nicht frei einsteigen Assassin's Creed Shadows. Die Funktion war mit dem Parkour-System im Spiel verknüpft, was bedeutete, dass man eine Parkour-Bewegung startete und das Springen größtenteils für einen übernommen wurde. Ubisoft versucht jedoch, dies zu beheben und das Spiel durch die erweiterte Parkour-Funktion freier zu bewegen, die es den Spielern im Rahmen von Title Update 1.1.8 ermöglicht, jederzeit zu springen.

Die Patchnotes erklären, wie diese Funktion integriert wird: "Mit aktivierter "Advanced Parkour"-Spieloption ermöglicht der Parkour Up-Button nun Naoe und Yasuke jederzeit zu springen, was die Welt zu einem noch dynamischeren Spielplatz für Parkour-Enthusiasten macht!"

Natürlich ist das nicht alles, was das neueste Update dem Spiel hinzugefügt hat, denn es wurde auch ein detailliertes Statistikblatt eingeführt, mit dem man sehen kann, wie alle Ausrüstung, Vorteile und Ausrüstungen harmonisch zusammenarbeiten – ideal für alle Stat-Min-Maxer. Ansonsten sollten kritische Treffer jetzt leichter zu erkennen sein, das Animus-Menü hat einen neuen Einstiegspunkt, und ebenso wurden einige Fehler und Probleme behoben.

Die vollständigen Notizen sind hier zu sehen. Und falls du Assassin's Creed Shadows noch nicht gespielt hast, schau dir unsere Rezension zum Spiel an.