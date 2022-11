Du kannst endlich deine Autos in Gran Turismo 7 verkaufen

HQ

Es hat in der Tat einige Zeit gedauert, aber Polyphony Digital hat endlich eine Möglichkeit für Spieler eingeführt, ihre eigenen Autos in Gran Turismo 7 zu verkaufen. Als Teil des November-Updates (Update 1.26) ermöglicht das Car Valuation Service-System den Spielern, Fahrzeuge auszupeitschen, um zusätzliche Credits zu erhalten, wobei die Funktion nach der Fertigstellung von Menu Book No. 39 verfügbar wird.

Die genauen Besonderheiten der Funktion scheinen etwas ungewöhnlich zu sein, aber was wir wissen, ist, dass Sie zum Gebrauchtwagenhändler gehen können, um Autos zu einem bestimmten Kreditpreis zu verkaufen, der sich jeden Tag ändert und unterscheidet und Faktoren wie Autozustand, PP, alle von Ihnen vorgenommenen Anpassungen und mehr berücksichtigt.

Ansonsten bringt dieses Update Ergänzungen zu World Circuits, mehr Events auf der Weltkarte, die Michelin Raceway Road Atlanta Strecke, vier zusätzliche Autos (BMW M2 Competition '18, Ford Sierra RS 500 Cosworth '87, Nissan Silvia K's Aero S14 '96 und der Gran Turismo Red Bull X2019 15th Anniversary) und mehr.

Seht euch hier die vollständigen Patchnotes zu Update 1.26 an.