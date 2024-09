Du kannst endlich als Presto der Zauberer in D&D spielen

HQ

Die TTRPG-Website StartPlaying hat sich mit Wizards of the Coast zusammengetan, um den Fans, die das Spielerhandbuch 2024 so schnell wie möglich ausprobieren möchten, Spiele zu ermöglichen.

Von jetzt an bis zum 6. Oktober veranstaltet StartPlaying ein Event zur Feier des Spielerhandbuchs, bei dem so viele Spielleiter wie möglich auf die Plattform kommen, um Spiele nach dem neuen Regelsystem auszutragen.

Es soll so zugänglich wie möglich sein und wird sowohl wiederkehrenden als auch neuen Spielern viel Spaß machen, um sich mit den Änderungen auf unterhaltsame Weise vertraut zu machen.

Einige der Spielleiter auf StartPlaying werden ein exklusives D&D Beyond-Abenteuer namens 'Uni and the Hunt for the Lost Horn' veranstalten, in dem die Spieler die Chance haben, es mit den Charakteren aus den beliebten 80er Jahren Dungeons & Dragons TV-Serien wie dem mächtigen Zauberer Presto the Magician aufzunehmen.

Anmeldungen sind ab sofort über die Website von StartPlaying möglich.