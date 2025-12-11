Du kannst Disney Illusion Island jetzt kostenlos herunterladen und bis zum 17. Dezember spielen, wenn du die Nintendo Switch Online hast

HQ

Die Nintendo Switch Online erhält in den letzten Wochen einen großen Marketingschub, da sie in dieser Feiertagssaison ihre Abonnentenbasis stärken und die Verkäufe der Nintendo Switch 2 steigern sowie beginnen, die Kassen des riesigen finanziellen Lochs zu füllen, das durch die steigenden Kosten für die Herstellung von Komponenten entstanden ist.

Nintendos Abonnementdienst, der neben Online-Spiel auch kostenlosen Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten sowie eine wachsende Sammlung von Retro-Spielen von seinen klassischen Konsolen bietet, darunter Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES, Nintendo 64 und Gamecube, wobei letztere beiden und GBA nur als Teil des zusätzlichen Erweiterungspaket-Abonnements verfügbar sind. Wie dem auch sei, wenn man ein Nintendo-Nostalgiker ist, ist der Service interessant, besonders wenn man ihre Soundtracks kostenlos über Nintendo Music nutzen kann.

Heute möchte Nintendo seinen Sample-Game-Service sichtbarer machen, indem Abonnenten Disney Illusion Island herunterladen können, das Metroidvania/Plattformer-Spiel mit Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy und Minnie Mouse, während sie die mysteriöse Monoth Island erkunden, das 2023 veröffentlicht wurde, komplett und kostenlos erkundet. Von heute bis zum 17. Dezember kannst du es komplett herunterladen und ohne zusätzliche Kosten spielen. Es ist schade, dass du es nicht für immer behalten kannst, aber wir fordern dich heraus, es in weniger als sieben Tagen fertigzustellen – bist du der Herausforderung gewachsen?