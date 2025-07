Du kannst dir das gesamte kultige Pokémon - Der Film auf YouTube ansehen

Wenn du ein langjähriger Pokémon-Fan bist, hast du wahrscheinlich auch schon einige der Anime gesehen, vielleicht sogar schon 1998, als ein abendfüllender Film gedreht wurde (und bald darauf in andere Regionen kommt), der zeigt, wie Ash und sein treues Pikachu sich zusammentaten, um das rachsüchtige Mewtu zu stoppen. Dieser Film wurde ein Hit bei Fans auf der ganzen Welt und trug dazu bei, Pokémon in den Mainstream zu katapultieren und auf seine Flugbahn zu katapultieren, wo es heute eines der größten Unterhaltungsfranchises der Welt ist.

Da Pokémon Generationen überdauert hat, gibt es vielleicht sogar viele jüngere Fans, die diesen Streifen noch nicht gesehen haben, und wenn das nach dir klingt, haben wir gute Nachrichten, denn The Pokémon Company hat diesen Film jetzt über seinen Pokémon TV YouTube-Kanal für alle zugänglich gemacht.

Ja, man kann auf die Videoseite gehen und einfach den ganzen Film sehen, der mit 74 Minuten Länge nicht viel länger ist als viele Fernsehepisoden heutzutage. Die vollständige Zusammenfassung ist unten zu sehen, ebenso wie der vollständige Film selbst über das eingebettete YouTube-Video.

"Das Abenteuer explodiert mit dem Debüt von Mewtu, einem biotechnologisch hergestellten Pokémon, das aus der DNA von Mew, dem seltensten aller Pokémon, erschaffen wurde. Nach der Flucht aus dem Labor, in dem es erschaffen wurde, ist Mewtu entschlossen, seine eigene Überlegenheit zu beweisen. Er lockt eine Reihe talentierter Pokémon-Trainer - darunter Ash und seine Freunde - in einen Pokémon-Kampf wie nie zuvor. Mewtu gegen Mew. Superklone vs. normale Pokémon. Es ist der ultimative Showdown... Dabei steht die Zukunft der Welt auf dem Spiel!"