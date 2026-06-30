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Dave the Diver

Du kannst dich jetzt für die Voranmeldung für Dave the Diver auf iOS und Android anmelden

Tragen Sie die ganze Magie dieses Indie-Unterwasser-Erkundungs- und Sushi-Restaurantmanagement-Spiels jederzeit bei sich.

DAVE THE DIVER: Anniversary Edition (Nintendo Switch)

DAVE THE DIVER: Anniversary Edition (Nintendo Switch)

From 39.99 EUR at 17 stores
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Dave the Diver ist einer der größten Hits der letzten Jahre auf der Indie-Szene, und ein Teil dieses Erfolgs liegt daran, dass das Studio Mintrocket das Spiel ständig weiterentwickelt, viele neue Inhalte hinzugefügt und stets offen für Kooperationen mit anderen bekannten Franchises aus der Welt von Videospielen und Kino ist. Und nun ist es endlich bereit, in ein neues Meer aufzubrechen: die Welt des mobilen Gamings.

Die Voranmeldung für Dave the Diver ist jetzt sowohl auf iOS als auch auf Android möglich. Obwohl die Pressemitteilung zur Ankündigung des Launches kein Datum nennt, legt die Apple-Store-Seite nahe, dass wir ihn am 27. August erwarten können, was als Teaser für das Opening Night Live-Event auf der Gamescom vollkommen sinnvoll ist.

Wenn Sie zu denen gehören, die Dave the Diver noch nicht ausprobiert haben oder einfach weiterhin das Erlebnis bequem von Ihrem Smartphone aus genießen möchten, sollten Sie diesen Launch nicht verpassen.

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