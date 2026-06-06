Du kannst dich jetzt für den Spirit Crossing Pre-Launch-Playtest anmelden

Spirit Crossing ist wieder im Wholesome Games Direct aufgetaucht, um uns ein Update zum Status seiner PC-Version zu geben, da dieses gemütliche MMO bereits für Mobilgeräte verfügbar ist. Und es stellt sich heraus, dass das Spiel kurz vor dem Start stehen könnte, denn sie haben angekündigt, dass ein Playtest auf Steam aktiviert wurde, mit dem sie hoffen, die letzten Details zu verfeinern und es 2026 zu veröffentlichen.

Die Entwickler von Spry Fox formulierten es so: "Wir haben mit der Arbeit an diesem Spiel begonnen, um die Welt ein wenig weniger einsam wirken zu lassen, und wir freuen uns, es nun mit mehr Spielern zu teilen, indem wir es auf den PC bringen! Spieler können wechselnde Wildnislandschaften voller Minispiele erkunden, an Koop-Aktivitäten teilnehmen oder einfach einen ruhigen Sonnenaufgang genießen. Wenn die Spieler ins Spiel eintreten, werden sie einer Zwischenstation zugeteilt – gemeinsamen Dörfern, um gemeinsam zu dekorieren und zu befestigen."

Sehen Sie sich unten den neuen Trailer von Spirit Crossing an.