Du kannst den Hund in Fretless streicheln

Während unserer Zeit auf der Gamescom Ende August hatten wir die Gelegenheit, uns mit Ritual Studios, dem Entwickler hinter dem kommenden und vielversprechenden Fretless, zusammenzusetzen. Während unserer Sitzung mit dem Team konnten wir das Spiel auch ausprobieren (lest die Vorschau hier), bevor wir mit dem technischen Designer Maximilian Lubbers und dem Künstler Connor Smith sprechen konnten.

In diesem Interview haben wir die beiden gefragt, wie die Kämpfe und das Deckbau-Element von Fretless funktionieren und wie das Team jeden Aspekt des Gameplays mit musikalischen Momenten und Designentscheidungen versehen hat.

"Die Deckbaumechanik ist darauf zurückzuführen, dass es definitiv eine Fülle von Fähigkeiten für einen einzelnen Charakter gibt, auf die die Spieler Zugriff haben und das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle darüber haben, wie sie ihren Build auf diese Weise anpassen können", so Lubbers. "In Bezug auf die Kämpfe wussten wir als Musikspiel auf jeden Fall, dass wir das Erwartete einbauen wollten, wie z. B. ein rhythmisches Ereignis, aber wir wollten nicht in ein vollständiges Rhythmusspiel gehen. Also haben wir den Deckbau und die rundenbasierten Kämpfe für das strategische Element mit der Rhythmuskomponente kombiniert, um deine Fähigkeiten zu trainieren, etwas, das die Spieler in einem Musikspiel erwarten würden."

Smith fuhr dann fort: "Als Künstler versuche ich, all diese Momente des coolen Kampfes mit kleinen Glöckchen zu versehen, die man schlagen kann und die Geräusche machen. Sie können den Hund streicheln. All diese anderen Aspekte, die wir von anderen Videospielen lieben, aber mit musikalischen Themen in allem. Alle Feinde sind also musikalisch aufgebaut. Anstelle von Schwertern und Schilden hast du Gitarren und spielst mit Riffs und solchen Sachen. Sie haben Gitarrenplektren als Währung. Ich habe das Gefühl, dass jeder Aspekt des Spiels musikalisch inspiriert ist."

Du kannst dir das vollständige Interview mit Ritual Studios unten ansehen, um mehr über Fretless zu erfahren und wann es auf dem PC erscheinen wird.