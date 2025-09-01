Du kannst deine Bürger zwingen, tropische Hüte zu tragen in Tropico 7

Tropico 7 ist ein wirklich tiefgründiges Simulatorspiel, das es dir ermöglicht, alle deine Bürger von der Geburt bis zu ihrem späteren Leben im Auge zu behalten und ihren politischen Einfluss im Laufe der Jahre im Auge zu behalten. Im Kern ist es jedoch auch eine Satire, und man kann mit seinen Erlassen so albern oder so ernst sein, wie man es sein möchte.

Im Gespräch mit Creative Director Daniel Dumont auf der diesjährigen Gamescom haben wir uns gefragt, welche Art von Spielereien ihr in Tropico 7 auf eure Nation anwenden könnt. "Durch die Auswahl der Verfassung ändert man die Position auf der politischen Landkarte und je nach Position auf der politischen Landkarte kann man umliegende Erlasse aktivieren." Dumont erklärt, dass man kapitalistische Edikte nicht aktivieren kann, wenn man Kommunist ist und umgekehrt, aber beide Seiten haben einige lustige Optionen.

"Man kann zum Beispiel das Edikt Freie Räder aktivieren, das heißt, dass auch arme Menschen Autos fahren dürfen, weil man zum Beispiel dafür bezahlt." sagte Dumont. "Man kann ein Edikt wie das mit dem tropischen Hut erlassen, das jeden Bürger dazu verpflichtet, einen bestimmten Hut zu tragen, was den Kommunisten gefällt, aber beispielsweise den Kapitalisten nicht gefällt und so weiter. Wir haben viele lustige Edikte im Spiel, die auf den Situationen basieren, die wir im letzten Jahr hatten, also was die Menschen, die Gesellschaft oder Diktatoren getan oder nicht getan haben. Es gibt viele reale Verbindungen zu Situationen, die im wirklichen Leben passiert sind und immer lustig sind."

Schaut euch unser vollständiges Interview unten an, um mehr über Tropico 7 und die Tiefe seiner Simulationssysteme zu erfahren.