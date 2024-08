Du kannst chinesische Sehenswürdigkeiten kostenlos betreten, wenn du Black Myth: Wukong geschlagen hast

HQ

Black Myth: Wukong war ein phänomenaler Erfolg. Eine Hommage an die chinesische Geschichte, Legende und Mythologie, und es gibt natürlich Orte im Spiel, die von realen Sehenswürdigkeiten inspiriert sind und von denen du einige kostenlos besuchen kannst, wenn du das Spiel ganz oder teilweise durchgespielt hast. China hat dank des Spiels und der Millionen von Spielern, die es seit der Veröffentlichung angezogen hat, bereits den Tourismus gefördert.

In einem Beitrag auf Reddit (wie von TheGamer entdeckt) skizzierte der Benutzer owen-tsai einige Mythen und Wahrheiten über Black Myth: Wukong und China im Allgemeinen. Beim zweiten Punkt zeigten sie einige Orte, die denjenigen, die das Spiel geschlagen haben, freien Eintritt gewähren.

Der Berg Huaguo ermöglicht jedem, der das Spiel besiegt hat, vom 22. August bis zum 31. Dezember freien Zugang. Der Lingyan-Tempel wird jedem, der Kapitel 3 abgeschlossen hat, lebenslangen kostenlosen Zugang gewähren. Der Daji Scenic Spot ermöglicht jedem, der Kapitel 4 geschafft hat, lebenslangen kostenlosen Zugang, und wenn du das Spiel schaffst, erhältst du auch lebenslangen Zugang zu den Flammenden Bergen und vom 23. August bis zum 31. Dezember Zugang zum Mount Chaya.

Wenn du also eine China-Reise geplant hast, solltest du am besten an deinen Black Myth: Wukong Fähigkeiten arbeiten, damit du einige dieser herausragenden Orte besuchen kannst.

